Задержанный в США из-за неблагоприятных погодных условий рейс «Аэрофлота» вылетел в Россию

Задержанный в США из-за неблагоприятных погодных условий рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Вашингтона в Москву. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Соединённых Штатах.