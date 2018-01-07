Задержанный в США из-за неблагоприятных погодных условий рейс «Аэрофлота» вылетел в Россию
«Рейс компании «Аэрофлот» SU533 вылетел из Вашингтона в Москву. Рейс SU539 должен вылететь в течение часа. Счастливого Рождества!» — говорится в тексте сообщения.
Рейс @aeroflot SU533 вылетел из Вашингтона в Москву. Рейс SU539 должен вылететь в течение часа. Счастливого Рождества!— Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 6 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона SwissPort отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика из-за транспортного коллапса, вызванного неблагоприятными погодными условиями.
Позднее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с задержкой рейсов российской авиакомпании нормализуется.