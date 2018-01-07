Задержанный в США из-за неблагоприятных погодных условий рейс «Аэрофлота» вылетел в Россию

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Задержанный в США из-за неблагоприятных погодных условий рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Вашингтона в Москву. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Соединённых Штатах.

«Рейс компании «Аэрофлот» SU533 вылетел из Вашингтона в Москву. Рейс SU539 должен вылететь в течение часа. Счастливого Рождества!» — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона SwissPort отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика из-за транспортного коллапса, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

Позднее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с задержкой рейсов российской авиакомпании нормализуется.

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