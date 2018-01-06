Посол России в США прокомментировал ситуацию с задержками рейсов «Аэрофлота»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с задержкой рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона нормализуется.

«Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направленных на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства России в США в Facebook.

Ранее в «Аэрофлоте» заявляли, что компания по наземному обслуживанию рейсов в аэропорту Вашингтона SwissPort отказывается обслуживать рейсы из-за транспортного коллапса, вызванного погодными условиями. Позднее стало известно, что в аэропорту Вашингтона готовы обслужить рейсы «Аэрофлота».