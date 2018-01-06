В «Аэрофлоте» сообщили, что в аэропорту Вашингтона готовы обслужить их рейсы

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В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что их рейсы готовы обслужить в аэропорту Вашингтона (США).

«Компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне — SwissPort — подтвердила возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона (IAD). На основании полученной информации «Аэрофлот» сообщает, что выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103), задержанных по метеоусловиям, ожидается в 13:30 и 14:30 соответственно», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее в перевозчике заявляли, что компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона SwissPort отказывается обслуживать его рейсы из-за транспортного коллапса, вызванного погодными условиями.

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