Аэропорт в Нью-Йорке ограничивает приём рейсов для отправки большего числа пассажиров

Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничивает приём рейсов для отправки большего количества пассажиров. Об этом сообщается в официальном Twitter аэропорта.

«Управление портов делает всё возможное в области взаимодействия с Федеральным авиационным управлением, авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди», — говорится в тексте сообщения.

The Port Authority is working diligently with the FAA, airlines, and individual terminal operators to limit the arrival of flights into JFK Airport until there are adequate gates available to handle the backlog of flights due to recovery of flight schedules after Thursday’s storm — Kennedy Airport (@JFKairport) 6 января 2018 г.

Отмечается, что подобные меры будут приниматься до тех пор, пока аэропорт не справится с накопившимся количеством необслуженных в результате бури рейсов.

Ранее сообщалось, что компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона SwissPort отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика из-за транспортного коллапса, вызванного погодными условиями.

Позднее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с задержкой рейсов российской авиакомпании нормализуется.