Аэропорт в Нью-Йорке ограничивает приём рейсов для отправки большего числа пассажиров

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Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничивает приём рейсов для отправки большего количества пассажиров. Об этом сообщается в официальном Twitter аэропорта.

«Управление портов делает всё возможное в области взаимодействия с Федеральным авиационным управлением, авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что подобные меры будут приниматься до тех пор, пока аэропорт не справится с накопившимся количеством необслуженных в результате бури рейсов. 

Ранее сообщалось, что компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона SwissPort отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика из-за транспортного коллапса, вызванного погодными условиями.

Позднее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с задержкой рейсов российской авиакомпании нормализуется.

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