На северо-востоке Москвы проверяют торговый центр после сообщений о «минировании»

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На северо-востоке Москвы проверяют торговый центр «Золотой Вавилон» после сообщения о его «минировании».

«Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре «Золотой Вавилон» по адресу проспект Мира, 211», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

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