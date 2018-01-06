На северо-востоке Москвы проверяют торговый центр после сообщений о «минировании»
На северо-востоке Москвы проверяют торговый центр «Золотой Вавилон» после сообщения о его «минировании».
«Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре «Золотой Вавилон» по адресу проспект Мира, 211», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.
Кинологи проводят проверку в ТЦ.
Ранее 6 января в Москве были «заминированы» три вокзала, аэропорт Домодедово и продуктовый магазин.
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