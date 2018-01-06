На северо-востоке Москвы проверяют торговый центр после сообщений о «минировании»

На северо-востоке Москвы проверяют торговый центр «Золотой Вавилон» после сообщения о его «минировании».

«Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре «Золотой Вавилон» по адресу проспект Мира, 211», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Кинологи проводят проверку в ТЦ.

Ранее 6 января в Москве были «заминированы» три вокзала, аэропорт Домодедово и продуктовый магазин.