В РЖД сообщили, что московские вокзалы работают в штатном режиме

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщили, что Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы столицы работают в штатном режиме, эвакуация после анонимных сообщений о «минировании» не проводилась.

«Вокзалы работают в штатном режиме. Эвакуация не проводилась. Работают представители силовых структур», — приводит РИА Новости сообщение дирекции. Отмечается, что в новогодние праздники на всех железнодорожных вокзалах было увеличено количество сотрудников входного контроля. Ранее сообщалось, что здания Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва. Также проверка идёт в аэропорту Домодедово.