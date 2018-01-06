В РЖД сообщили, что московские вокзалы работают в штатном режиме

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В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщили, что Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы столицы работают в штатном режиме, эвакуация после анонимных сообщений о «минировании» не проводилась.

«Вокзалы работают в штатном режиме. Эвакуация не проводилась. Работают представители силовых структур», — приводит РИА Новости сообщение дирекции.

Отмечается, что в новогодние праздники на всех железнодорожных вокзалах было увеличено количество сотрудников входного контроля.

Ранее сообщалось, что здания Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва. Также проверка идёт в аэропорту Домодедово.

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