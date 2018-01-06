Небензя назвал причину созыва заседания Совета Безопасности по Ирану

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал основную причину созыва заседания Совета Безопасности по Ирану, которое проводится по инициативе США. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что США продолжают вести политику, нацеленную на срыв достигнутого ранее соглашения по ядерной программе Ирана.

«Истинная подоплёка причины созыва сегодняшнего заседания кроется... в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — заявил дипломат.

Ранее Небензя обвинил США в подрыве авторитета Совета Безопасности.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Иране.