Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов прокомментировал ситуацию с российскими журналистами на Западе, сообщает НСН.

«Российские журналисты на сегодняшний день являются наиболее объективными. Они профессиональные люди и достаточно здраво оценивают ситуацию. И страдают они ровно по этой причине», — заявил Мамонтов.

По его словам, в настоящее время в Латвии могут работать только те, кто «подпевает» действующему режиму, ориентированному на Запад, а те, кто намерен достаточно объективно посмотреть на положение дел, в том числе на положение русских в Прибалтике, представляют угрозу.

Коллегам, работающим на Западе, Мамонтов пожелал набраться терпения и продолжать профессионально писать всё, что они считают нужным.

При этом он выступил против симметричного ответа на высылку российских журналистов в отношении Латвии.

Ранее сообщалось, что муж корреспондентки ВГТРК Ольги Курлаевой — журналист «ТВ-Центра» Анатолий Курлаев — заявил, что она вернулась в Россию.

Также сообщалось, что Курлаев рассказал телеканалу «360» подробности о депортации супруги из Латвии.