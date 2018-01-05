Один человек погиб в результате ДТП на МКАД
Один человек погиб в аварии, которая произошла на МКАД на юге Москвы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Уточняется, что в результате ДТП также пострадали три человека.
«Возле 27-го километра МКАД столкнулись Audi и ВАЗ, в результате чего погиб один человек, три человека получили травмы», — заявил собеседник.
Полицейские в настоящий момент выясняют обстоятельства происшествия.
6 сентября URA.RU передавало, что под Екатеринбургом в результате ДТП с автобусом один человек погиб, 13 пострадали.
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