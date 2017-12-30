Источник: в Алтайском крае в ДТП погибли пять человек

В результате ДТП на федеральной трассе в Алтайском крае погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в Алейском районе Алтайского края произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребёнок», — рассказал источник.

По данным МЧС России по региону, авария произошла на 140 км автодороги Барнаул-Рубцовск, столкнулись два легковых автомобиля.

В ноябре сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса в Алтайском крае погибли четыре человека.

6 сентября URA.RU передавало, что под Екатеринбургом в результате ДТП с автобусом один человек погиб, 13 пострадали.