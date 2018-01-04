В МЧС назвали возможную причину пожара на складе под Новосибирском

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В ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что возможной причиной пожара на складе, в результате которого погибли десять человек, могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Дознаватели устанавливают причину трагедии. По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём», — говорится в тексте сообщения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области передавало, что спасатели десять раз выезжали на ликвидацию пожаров в частном секторе региона за первые два дня 2018 года.

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