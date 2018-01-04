Источник сообщил о гибели десяти рабочих при пожаре на складе в Новосибирской области

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Десять человек погибли в результате пожара на складе в Новосибирской области, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек. По предварительным данным, все они работники склада. По оперативной информации, это граждане Китая, Таджикистана», — сказал источник.

По данным агентства, возгорание возникло в ангаре в посёлке Чернореченский Новосибирской области. К настоящему времени его удалось локализовать на площади 2000 кв. м.

31 декабря в подмосковном Подольске произошёл пожар на складе.

В октябре URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошёл пожар в цехе по ремонту локомотивов.

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