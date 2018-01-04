СК возбудил дело по факту гибели рабочих при пожаре на складе под Новосибирском

Уголовное дело возбуждено по факту гибели нескольких человек в результате пожара на складе в Новосибирской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

«Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц)», — сказали в ведомстве.

Так также отметили, что число жертв ещё будет устанавливаться, на месте работают следователи.

Ранее источник сообщил о гибели десяти рабочих при пожаре на складе в Новосибирской области.