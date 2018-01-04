СК возбудил дело по факту гибели рабочих при пожаре на складе под Новосибирском
Уголовное дело возбуждено по факту гибели нескольких человек в результате пожара на складе в Новосибирской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
«Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц)», — сказали в ведомстве.
Так также отметили, что число жертв ещё будет устанавливаться, на месте работают следователи.
Ранее источник сообщил о гибели десяти рабочих при пожаре на складе в Новосибирской области.
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