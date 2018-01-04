СК возбудил дело по факту гибели рабочих при пожаре на складе под Новосибирском

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту гибели нескольких человек в результате пожара на складе в Новосибирской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

«Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц)», — сказали в ведомстве.

Так также отметили, что число жертв ещё будет устанавливаться, на месте работают следователи.

Ранее источник сообщил о гибели десяти рабочих при пожаре на складе в Новосибирской области.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119