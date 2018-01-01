Часть жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за пневмохлопушки
«Специалисты выехали на место, всё наладили около 01:00 местного времени. Без света оставались районы Луговой и Авангарда, а также все, что вокруг этих районов», — рассказала Кравченко РИА Новости.
При этом она отметила, что к местным жителям обращаются с просьбой не запускать салюты и не использовать петарды вблизи трансформаторных станций и под ЛЭП.
«Это очень серьёзная ситуация, хорошо, что в этом случае никто не пострадал», — добавила она.
Ранее главная ёлка Сахалина высотой 25 метров на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела в новогоднюю ночь. Мэрия города рассматривает несоблюдение техники безопасности при запуске петард как основную причину произошедшего.