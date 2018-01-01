Часть жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за пневмохлопушки

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Часть жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за пневмохлопушки, сообщила специалист по связям с общественностью филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» Татьяна Кравченко.

«Специалисты выехали на место, всё наладили около 01:00 местного времени. Без света оставались районы Луговой и Авангарда, а также все, что вокруг этих районов», — рассказала Кравченко РИА Новости.

При этом она отметила, что к местным жителям обращаются с просьбой не запускать салюты и не использовать петарды вблизи трансформаторных станций и под ЛЭП.

«Это очень серьёзная ситуация, хорошо, что в этом случае никто не пострадал», — добавила она.

Ранее главная ёлка Сахалина высотой 25 метров на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела в новогоднюю ночь. Мэрия города  рассматривает несоблюдение техники безопасности при запуске петард как основную причину произошедшего.

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