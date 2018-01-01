В мэрии Южно-Сахалинска назвали возможную причину возгорания ёлки на площади города

Мэрия Южно-Сахалинска рассматривает несоблюдение техники безопасности при запуске петард как основную версию возгорания главной ёлки Сахалина на площади города.

«Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия — несоблюдение техники безопасности при запуске петард», — говорится в сообщении мэрии.

Там также отметили, что на место согревшей конструкции сегодня планируется установить 12-метровую современную искусственную ель.

Ранее главная ёлка Сахалина высотой 25 метров на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела в новогоднюю ночь.