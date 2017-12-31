Главная ёлка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

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Главная ёлка Сахалина на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела в новогоднюю ночь, передаёт Интерфакс.

Отмечается, что искусственное дерево высотой 25 метров загорелось во время праздничных гуляний. Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города.

По предварительной версии, причиной возгорания стал неаккуратно запущенный фейерверк. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, агентство сообщает, что из-за короткого замыкания гирлянд в Петропавловске-Камчатском возле главной ёлки загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

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