Главная ёлка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

Главная ёлка Сахалина на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела в новогоднюю ночь, передаёт Интерфакс.

Отмечается, что искусственное дерево высотой 25 метров загорелось во время праздничных гуляний. Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города.

По предварительной версии, причиной возгорания стал неаккуратно запущенный фейерверк. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, агентство сообщает, что из-за короткого замыкания гирлянд в Петропавловске-Камчатском возле главной ёлки загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки.