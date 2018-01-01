В России с 1 января вступает в силу закон о телемедицине

В России с 1 января вступает в силу закон о телемедицине, предусматривающий возможность оказания медпомощи дистанционным путём. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года, пишет газета «Известия».