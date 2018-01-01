В России с 1 января вступает в силу закон о телемедицине

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В России с 1 января вступает в силу закон о телемедицине, предусматривающий возможность оказания медпомощи дистанционным путём. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года, пишет газета «Известия».

Как сообщает издание, врачи смогут давать онлайн-консультации и вести дистанционное наблюдение за здоровьем пациента.

Кроме того, дистанционно можно будет получить полис обязательного медицинского страхования, подчёркивает газета.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».

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