В России с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
В России с 1 января вступает в силу закон о телемедицине, предусматривающий возможность оказания медпомощи дистанционным путём. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года, пишет газета «Известия».
Как сообщает издание, врачи смогут давать онлайн-консультации и вести дистанционное наблюдение за здоровьем пациента.
Кроме того, дистанционно можно будет получить полис обязательного медицинского страхования, подчёркивает газета.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».
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