В Роспатенте назвали самые перспективные российские разработки 2017 года
Так, учёные-офтальмологи Дмитрий Давыдов и Александр Яковлев запатентовали «электрический глаз», взяв за основу инновационный электрод, позволяющий справиться с атрофией зрительного нерва у человека. Предполагается, что устройство поможет лечить заболевание более безопасным и эффективным способом.
Кроме того, в 2017 году был запатентован способ создания персонализированного ген-активированного имплантата для восстановления костной ткани, а также устройство для поддержания тока крови во время операций на сердце.
Автор одного из вошедших в десятку изобретений — школьник из Красноярского края Михаил Уткин. Он разработал электронный индикатор уровня уклона, который позволяет измерять расстояния, горизонты или азимуты и может пригодиться в навигации и фотограмметрии.
Подробнее — в материале RT.