В Роспатенте назвали самые перспективные российские разработки 2017 года

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) составила рейтинг наиболее ярких патентных заявок, зарегистрированных в России в 2017 году. Как рассказали RT в ведомстве, больше всего изобретений, вошедших в топ-10, связано с медициной.

Так, учёные-офтальмологи Дмитрий Давыдов и Александр Яковлев запатентовали «электрический глаз», взяв за основу инновационный электрод, позволяющий справиться с атрофией зрительного нерва у человека. Предполагается, что устройство поможет лечить заболевание более безопасным и эффективным способом.

Кроме того, в 2017 году был запатентован способ создания персонализированного ген-активированного имплантата для восстановления костной ткани, а также устройство для поддержания тока крови во время операций на сердце.

Автор одного из вошедших в десятку изобретений — школьник из Красноярского края Михаил Уткин. Он разработал электронный индикатор уровня уклона, который позволяет измерять расстояния, горизонты или азимуты и может пригодиться в навигации и фотограмметрии.

Подробнее — в материале RT.