Роспотребнадзор выпустил рекомендации по правильному празднованию Нового года

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых говорится о том, как россиянам стоит встретить Новый год и не навредить при этом своему здоровью.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

В ведомстве советуют обращать внимание на продукты, которые покупаются к новогоднему столу. В частности, россиянам стоит не забывать обращать внимание на срок годности товара при покупке продуктов и покупать их только в санкционированных местах, а не с рук.

«Салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовить в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Не стоит резать салат впрок, не заправляйте всю порцию салата сразу», — указывается в заявлении.

Также отдельно рекомендуется не садиться за праздничный стол голодным.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ посоветовал россиянам в следующем году продолжать шутить и смеяться, так как это продлевает жизнь.