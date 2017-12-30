Лавров посоветовал жителям России продолжать шутить и смеяться в 2018 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ посоветовал россиянам в следующем году продолжать шутить и смеяться, так как это продлевает жизнь.

«Я очень хочу, чтобы все, кто нас сейчас смотрит, да и вообще все люди не только в России, но и на Земле, были в Новом году счастливы, здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких даже проблем», — обратился с поздравлениями министр.

Ранее Лавров рассказал, как ему удаётся поддерживать свой загар.

По его словам, он регулярно летает в Шри-Ланку и другие страны, где есть возможность позагорать.