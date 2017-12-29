Лавров об обвинениях во «вмешательстве в выборы»: пока императора японского снять не получается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на тему якобы вмешательства России в выборы в других странах.

Как сообщает РИА Новости, в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ ведущий перечислил страны, в чьи внутренние дела Россия якобы вмешалась, и спросил, есть ли такие планы на следующий год.

«Вы не всё перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать… Пока императора японского снять не получается. Мы всё делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!» — шутливо сказал Лавров.

Россия уже не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

В середине ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения во «вмешательстве» России в дела Испании. Позднее Лавров назвал спекуляцией слухи о «российском вмешательстве» в выборы в Мексике.