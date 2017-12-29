Лавров рассказал, как ему удаётся поддерживать загар

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ рассказал, как ему удаётся поддерживать свой загар.

Ведущий Тигран Кеосаян обратил внимание на загар министра и поинтересовался, не сохранился ли он с 1970-х годов, когда Лавров работал в Шри-Ланке. 

«Работал четыре года. Да, я его (загар. — RT) регулярно поддерживаю», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Он отметил, что летает «не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать». 

«В той же Австрии зимой, когда ещё раньше катался там на лыжах и загорал», — уточнил глава МИД.

Министр рассказал, что катается на лыжах, но на это остаётся уже меньше времени, и добавил, что собирается покататься в Сочи.

Ранее Лавров пошутил на тему предполагаемого вмешательства России в выборы в других странах.

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