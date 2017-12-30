ЦИК обнародовала сведения о доходах Жириновского за шесть лет

Суммарный доход лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зарегистрированного кандидатом в президенты, с момента прошлых президентских выборов в 2012 году составил 98,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Как отмечается, источниками дохода стали, в частности, зарплата в Госдуме, доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсии, продажа имущества.

У Жириновского в собственности два земельных участка, восемь жилых домов в Подмосковье, два гаража, бассейн, а также автомобиль Lada 212140 2014 года выпуска.

По данным ЦИК, на счетах и вкладах лидера ЛДПР находится в общей сложности почти 30 млн рублей и акции банка ВТБ.

Ранее стало известно, что, по данным на 27 декабря, на избирательном счету Жириновского находилось 1,2 рубля.