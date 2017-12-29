Эксперт оценил шансы Жириновского на выборах президента

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT официальную регистрацию Центризбиркомом председателя ЛДПР Владимира Жириновского в качестве кандидата на пост президента России.

«Владимир Вольфович — как хороший талисман для любой президентской кампании, он стабильно идёт на второе место. Но фактор Павла Грудинина несколько смешал карты, сейчас по процентовке сложно что-то прогнозировать уверенно. Ещё не закончен сам процесс выдвижения кандидатов, скорее всего, картина усложнится», — отметил Мухин.

По его словам, электорат Владимира Жириновского пересекается с потенциальными избирателями Ксении Собчак.

«Владимир Жириновский традиционно занимает нишу патриотов-государственников в их радикальной ипостаси. Популистский налёт, метод, которым он владеет в совершенстве, выводит голосовать тех, кто склонен к преувеличенным методам политической борьбы. Он оттягивает на себя голоса тех, кто голосовал бы против всех, поэтому они с Ксений Собчак конкуренты», — заключил Мухин.

Сегодня Центризбирком зарегистрировал председателя ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента России.

Также ЦИК разрешила кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину открыть избирательный счёт.