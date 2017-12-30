Лавров рассказал, чему он научился у Путина

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ заявил, что сохранять серьёзное лицо при фразе «западные партнёры», среди которых есть «безнадёжно недоговороспособные», он научился у российского лидера Владимира Путина.

«Он (президент. — RT) эту фразу также употребляет. Считаю, что все, с кем мы общаемся, — это партнёры. Только есть договороспособные партнёры, а есть безнадёжно недоговороспособные», — заявил Лавров.

Он уточнил, что именно «недоговороспособных» партнёров становится на Западе всё больше, напомнив о поговорке «С такими друзьями и врагов не надо».

Ранее Лавров в ходе интервью пошутил на тему «вмешательства России» в выборы в других странах.

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