В Волгоградской области возбуждено дело после наезда пьяного водителя на группу людей

В городе Котово Волгоградской области водитель Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сообщается, что в результате инцидента на месте аварии от полученных травм скончалась 26-летняя женщина. Кроме того, двое мужчин и 35-летняя женщина были госпитализированы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.