В Волгоградской области возбуждено дело после наезда пьяного водителя на группу людей
Сообщается, что в результате инцидента на месте аварии от полученных травм скончалась 26-летняя женщина. Кроме того, двое мужчин и 35-летняя женщина были госпитализированы.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.