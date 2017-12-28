В Краснодаре иномарка врезалась в жилой дом после ДТП с Rolls-Royce
Инцидент произошёл 28 декабря. По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Rolls-Royce и Renault. На перекрёстке водитель такси решил повернуть, но врезался в бок второй машины.
Автомобили продолжили движение, и Renault протаранил стену жилого дома. Об этом сообщил глава пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.
Здание серьёзно повреждено. Водитель Rolls-Royce и жители дома не пострадали. Водитель второй иномарки госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
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