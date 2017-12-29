Очевидец рассказал о ДТП с автобусом у метро «Сходненская» в Москве

Очевидец ДТП у метро «Сходненская» в Москве рассказал, что из-за инцидента с автобусом началась паника.

«Я услышал гром. Люди начали сбегаться к месту происшествия… Поначалу у людей был шок, они начали убегать оттуда», — заявил он в беседе с RT.

Кроме того, он отметил, что медики быстро приехали к месту происшествия.

«Паника была, приехала скорая помощь, даже несколько людей увозили. Какое у них состояние, я точно не знаю», — добавил очевидец.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве рейсовый автобус наехал на остановку на улице Сходненской в Москве. По факту ДТП было возбуждено дело.