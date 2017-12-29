В Московском транспортном союзе прокомментировали инциденты с автобусами в Москве

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Павел Астахов
Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников прокомментировал RT наезд автобуса на остановку в Москве на улице Сходненской и ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» 25 декабря.

«Это странная тенденция — чтобы в течение одной недели автобусы двух крупнейших ГУПов совершали такие ДТП. Такие происшествия, если посмотреть постановление правительства за номером 280, попадают в разряд грубых нарушений и могут являться основанием для приостановки лицензии», — сказал Свешников. 

По его словам, нужно провести проверку, соблюдали ли водители режим труда и отдыха и был ли сделан профилактический осмотр автобусов. 

Ранее СМИ сообщили, что в Москве рейсовый автобус наехал на остановку на улице Сходненской в Москве, что привело к гибели двух человек. Позднее в МЧС опровергли информацию о погибших. 

25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход на западе Москвы.

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