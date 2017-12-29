Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии в 2018 году
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.
«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», — говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первенца и второго ребёнка.
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