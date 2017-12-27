В Елизаветинской больнице Петербурга приняли двоих пострадавших при взрыве в магазине

Две женщины, поступившие в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга после взрыва в одном из магазинов города, находятся в приёмном отделении, рассказала RT специалист по связям с общественностью Татьяна Черкащенко.

«Мы уже приняли двоих, как планировалось. Они находятся в приёмном отделении, где есть возможность оказания реанимационных мероприятий и противошоковая операционная. Обе женщины», — рассказала она.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в магазине Санкт-Петербурга госпитализированы десять человек. Угрозы их жизни нет.

В СК сообщили, что причиной взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.