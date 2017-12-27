Десять человек госпитализированы после взрыва в Петербурге

В результате взрыва в магазине Санкт-Петербурга госпитализированы десять человек. Угрозы их жизни нет, сообщил руководитель главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

«Десять человек госпитализированы, угрозы жизни пострадавших нет», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время идёт допрос свидетелей, проводятся криминалистические экспертизы, изучаются записи с камер. По словам Клауса, создана следственно-оперативная группа, отрабатываются все версии.

Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в камере хранения магазина «Перекрёсток» в Петербурге.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.