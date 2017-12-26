Сенатор пояснил инициативу снизить минимальную крепость водки до 37,5%

Сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин пояснил инициативу снизить минимальную крепость водки до 37,5%, сообщает kp.ru.

Рябухин — один из инициаторов внесения поправок в закон, регулирующий производство алкоголя.

«Сейчас у нас в сфере оборота алкоголя действует ГОСТ 12712 от 2013 года. Если вы его откроете, он называется «Водки и водки особые. Общие технические условия». В этом стандарте уже заложен нижний предел по градусу для русской водки в 37,5 градуса», — заявил сенатор.

По его словам, члены Евразийского союза (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) перешли на мировые стандарты, по которым, к примеру, работают в Польше и Финляндии. Они выпускают водку в том числе для поставок в Россию — 37,5%.

«Наши производители в большинстве своём придерживаются стандарта в 38,5. И некоторые выпускают 40 — дорожат репутацией, брендом», — рассказал Рябухин.

Как отметил сенатор, европейцы это сделали, чтобы создать недобросовестную конкуренцию с российскими производителями водки.

Рябухин также пояснил, что во всём мире акцизы платят с градуса, и за счёт этого можно демпинговать, поскольку чем меньше градус, тем меньше налог и цена водки.

Кроме того, сообщил сенатор, в ГОСТе указано 37,5 градуса, а в законе — 38, и такое противоречие существует пять лет.

Ранее сообщалось, что глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал предложение снизить минимальную крепость водки до 37,5%.