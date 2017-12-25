Въехавший в подземный переход в Москве автобус был оборудован видеорегистратором

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Сотрудники правоохранительных органов изучат запись с видеорегистратора, который находился в пассажирском автобусе, попавшем в ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщается в Twitter информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«В автобусе подмосковного перевозчика «Мострансавто»... был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что в настоящее время по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводятся проверки автобусов столичных перевозчиков.

При этом уточняется, что проверки будут завершены к 05:00 мск 26 декабря.

25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.

В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 11 получили травмы.

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