Въехавший в подземный переход в Москве автобус был оборудован видеорегистратором

Сотрудники правоохранительных органов изучат запись с видеорегистратора, который находился в пассажирском автобусе, попавшем в ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщается в Twitter информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«В автобусе подмосковного перевозчика «Мострансавто»... был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя», — говорится в тексте сообщения.

В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском просп. был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя — Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.

Также отмечается, что в настоящее время по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводятся проверки автобусов столичных перевозчиков.

В данный момент по поручению мэра Москвы проводятся внеплановые проверки автобусов московских перевозчиков. Они будут завершены к завтрашнему утру до выхода автобусов на линию в 5:00 #Дептранс — Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.

При этом уточняется, что проверки будут завершены к 05:00 мск 26 декабря.

25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.

В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 11 получили травмы.