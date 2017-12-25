Въехавший в подземный переход в Москве автобус был оборудован видеорегистратором
«В автобусе подмосковного перевозчика «Мострансавто»... был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя», — говорится в тексте сообщения.
В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском просп. был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя— Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.
Также отмечается, что в настоящее время по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводятся проверки автобусов столичных перевозчиков.
В данный момент по поручению мэра Москвы проводятся внеплановые проверки автобусов московских перевозчиков. Они будут завершены к завтрашнему утру до выхода автобусов на линию в 5:00 #Дептранс— Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.
При этом уточняется, что проверки будут завершены к 05:00 мск 26 декабря.
25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.
В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 11 получили травмы.