Журналист Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты

Российский журналист Олег Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, комиссия их приняла. «Да. Протокол подписан», — заявил он, продемонстрировав соответствующий документ. Лурье намерен участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Ранее ЦИК принял на рассмотрения документы блогера Алексея Навального.