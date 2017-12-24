Журналист Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты

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Российский журналист Олег Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, комиссия их приняла.

«Да. Протокол подписан», — заявил он, продемонстрировав соответствующий документ.

Лурье намерен участвовать в выборах президента как самовыдвиженец.

Ранее ЦИК принял на рассмотрения документы блогера Алексея Навального.

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