Журналист Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты
Российский журналист Олег Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, комиссия их приняла.
«Да. Протокол подписан», — заявил он, продемонстрировав соответствующий документ.
Лурье намерен участвовать в выборах президента как самовыдвиженец.
Ранее ЦИК принял на рассмотрения документы блогера Алексея Навального.
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