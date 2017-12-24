В «Справедливой России» заявили, что поддержат кандидатуру Путина на президентских выборах

«Справедливая Россия» на выборах главы государства 2018 года поддержит кандидатуру президента России Владимира Путина, заявил первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Поддержим Путина», — сказал он, отвечая на вопрос, как партия будет участвовать в президентских выборах.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что представители партии войдут в инициативную группу по выдвижению Путина.

«Партия «Справедливая Россия» на выборах президента России своего кандидата выдвигать не будет», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» давно и твёрдо решила, что поддержит кандидатуру Владимира Путина на выборах президента.

6 декабря Путин объявил, что намерен принять участие в выборах президента России. Позднее стало известно, что действующий глава государства пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца.