ЦИК принял на рассмотрение документы о выдвижении Навального кандидатом на выборах

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Блогер Алексей Навальный подал в Центризбирком документы для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента России, они приняты на рассмотрение.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение Навального.

Кандидата в президенты может выдвинуть партия, или он может принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Во втором случае необходимо собрать инициативную группу избирателей численностью не менее 500 человек.

В конце октября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по закону Навальный не может баллотироваться на выборах из-за судимости за совершение тяжкого преступления.

8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова признал Навального виновным по делу о хищении денег компании «Кировлес» и назначил ему пять лет условного срока.

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Выборы президента России — 2018
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