ЦИК принял на рассмотрение документы о выдвижении Навального кандидатом на выборах
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение Навального.
Кандидата в президенты может выдвинуть партия, или он может принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Во втором случае необходимо собрать инициативную группу избирателей численностью не менее 500 человек.
В конце октября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по закону Навальный не может баллотироваться на выборах из-за судимости за совершение тяжкого преступления.
8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова признал Навального виновным по делу о хищении денег компании «Кировлес» и назначил ему пять лет условного срока.