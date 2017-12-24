ЦИК принял на рассмотрение документы о выдвижении Навального кандидатом на выборах

Блогер Алексей Навальный подал в Центризбирком документы для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента России, они приняты на рассмотрение.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение Навального.

Кандидата в президенты может выдвинуть партия, или он может принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Во втором случае необходимо собрать инициативную группу избирателей численностью не менее 500 человек.

В конце октября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по закону Навальный не может баллотироваться на выборах из-за судимости за совершение тяжкого преступления.

8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова признал Навального виновным по делу о хищении денег компании «Кировлес» и назначил ему пять лет условного срока.