Лидера движения «Возрождение» Чухлебова выдвинули кандидатом на выборах президента

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В Санкт-Петербурге инициативная группа поддержала выдвижение лидера общественного движения «Возрождение» Александра Чухлебова кандидатом на пост президента России.

«Инициативная группа поддержала моё выдвижение. Нас поддержали 540 человек, это зафиксировано, и на следующей неделе во вторник документы будут поданы в ЦИК», — цитирует Чухлебова РИА Новости.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата на выборах главы государства в 2018 году.

Представители партии войдут в инициативную группу по выдвижению действующего российского президента Владимира Путина.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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Выборы президента России — 2018
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