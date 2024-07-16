Оперштаб: лесной пожар под Новороссийском ликвидирован
- РИА Новости
«Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18:05», — заявили в штабе.
Также в 18:10 ликвидировали пожар в районе СНТ «Сосновка» у Геленджика, сообщили там.
Под Новороссийском ранее загорелись трава и лесной массив, затем огонь перекинулся на базы отдыха. В Рослесхозе заявили, что вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями.
По факту пожара полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение/повреждение лесных насаждений». Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.