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Оперштаб: лесной пожар под Новороссийском ликвидирован

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Лесной пожар, который начался 14 июля под Новороссийском, ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Оперштаб: лесной пожар под Новороссийском ликвидирован
  • РИА Новости

«Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18:05», — заявили в штабе.

Также в 18:10 ликвидировали пожар в районе СНТ «Сосновка» у Геленджика, сообщили там.

Под Новороссийском ранее загорелись трава и лесной массив, затем огонь перекинулся на базы отдыха. В Рослесхозе заявили, что вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями.

По факту пожара полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение/повреждение лесных насаждений». Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.

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