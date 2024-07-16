Оперштаб: лесной пожар под Новороссийском ликвидирован

Лесной пожар, который начался 14 июля под Новороссийском, ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18:05», — заявили в штабе.

Также в 18:10 ликвидировали пожар в районе СНТ «Сосновка» у Геленджика, сообщили там.

Под Новороссийском ранее загорелись трава и лесной массив, затем огонь перекинулся на базы отдыха. В Рослесхозе заявили, что вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями.

По факту пожара полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение/повреждение лесных насаждений». Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.