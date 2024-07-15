СК возбудил дело о халатности по факту лесного пожара под Новороссийском

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц по факту крупного лесного пожара под Новороссийском.

Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю в Telegram.

«Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошёл «в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности».

Ранее по факту пожара полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение/повреждение лесных насаждений».

Лесной пожар под Новороссийском начался 14 июля. Сначала загорелись трава и лесной массив, затем огонь перекинулся на базы отдыха. В Рослесхозе заявили, что вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями.