Полиция возбудила уголовное дело из-за пожара под Новороссийском

Полиция возбудила уголовное дело после того, как под Новороссийском произошёл лесной пожар, который охватил уже 62 га.

«Возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение/повреждение лесных насаждений», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция проводит комплекс следственных действий и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Общая площадь лесного пожара под Новороссийском составляет уже 62 га. МЧС уточнило, что на территории базы отдыха «Романтик» огнём повреждены 11 строений, на двух других базах горела растительность.

Пожар продолжает двигаться в сторону хутора Дюрсо, где уже допускают эвакуацию населения, локализовать огонь трудно из-за сильного ветра.

С баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребёнка.