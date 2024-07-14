RT в Telegram
Подпишись

Полиция возбудила уголовное дело из-за пожара под Новороссийском

Короткая ссылка
Полиция возбудила уголовное дело после того, как под Новороссийском произошёл лесной пожар, который охватил уже 62 га.

«Возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение/повреждение лесных насаждений», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция проводит комплекс следственных действий и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Общая площадь лесного пожара под Новороссийском составляет уже 62 га. МЧС уточнило, что на территории базы отдыха «Романтик» огнём повреждены 11 строений, на двух других базах горела растительность.

Пожар продолжает двигаться в сторону хутора Дюрсо, где уже допускают эвакуацию населения, локализовать огонь трудно из-за сильного ветра.

С баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить