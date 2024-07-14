МЧС: площадь пожара под Новороссийском составляет уже 62 га
Также стало известно об одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.
«На данный момент проводится оповещение жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации», — сообщили в МЧС.
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся уже на три базы отдыха: «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Пожар продолжает двигаться в сторону хутора Дюрсо, где уже допускают эвакуацию населения, локализовать огонь трудно из-за сильного ветра.
С баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребёнка.