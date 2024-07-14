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МЧС: площадь пожара под Новороссийском составляет уже 62 га

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Общая площадь лесного пожара под Новороссийском составляет уже 62 га, сообщает МЧС России. Ведомство также уточнило, что на территории базы отдыха «Романтик» огнём повреждены 11 строений, на двух других базах горела растительность.

Также стало известно об одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.

«На данный момент проводится оповещение жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации», — сообщили в МЧС.

Лесной пожар под Новороссийском перекинулся уже на три базы отдыха: «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Пожар продолжает двигаться в сторону хутора Дюрсо, где уже допускают эвакуацию населения, локализовать огонь трудно из-за сильного ветра.

С баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребёнка.

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