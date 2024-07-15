Рослесхоз назвал наиболее вероятную причину лесного пожара под Новороссийском
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Наиболее вероятная причина лесного пожара в Новороссийском лесничестве — нарушение правил пожарной безопасности местным населением», — отмечается в заявлении.
Глава Рослесхоза Иван Советников подчеркнул, что все виновные в возникновении пожара будут найдены и понесут строгое наказание. Он также добавил, что уже возбуждено уголовное дело, а следователи занимаются расследованием произошедшего.
Отдельно Советников указал, что ликвидация природного пожара ожидается «в ближайшее время».
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить патрулирование лесов для своевременного выявления возгораний.