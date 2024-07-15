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Рослесхоз назвал наиболее вероятную причину лесного пожара под Новороссийском

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В Рослесхозе заявили, что, вероятнее всего, причиной природного возгорания, возникшего в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, является нарушение правил пожарной безопасности местными жителями.
Рослесхоз назвал наиболее вероятную причину лесного пожара под Новороссийском
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Наиболее вероятная причина лесного пожара в Новороссийском лесничестве — нарушение правил пожарной безопасности местным населением», — отмечается в заявлении.

Глава Рослесхоза Иван Советников подчеркнул, что все виновные в возникновении пожара будут найдены и понесут строгое наказание. Он также добавил, что уже возбуждено уголовное дело, а следователи занимаются расследованием произошедшего.

Отдельно Советников указал, что ликвидация природного пожара ожидается «в ближайшее время».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить патрулирование лесов для своевременного выявления возгораний.

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