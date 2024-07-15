Глава Кубани поручил усилить патрулирование лесов в пожароопасный период

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить патрулирование лесов для своевременного выявления возгораний.

«Считаю необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов... Основная задача — исключить угрозу для жителей и гостей региона. Поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья», — сообщил Кондратьев.

Он также отметил необходимость своевременного выявления и реагирования «на малейшие признаки возгорания».

Губернатор поблагодарил сотрудников МЧС России, спасателей, лесопожарные формирования Минприроды и волонтёров за борьбу с крупным лесным пожаром под Новороссийском.

Он начался 14 июля. Сначала загорелись трава и лесной массив, затем огонь перекинулся на базы отдыха.

Ранее в МЧС Краснодарского края заявили, что все очаги пожаров на территории турбаз в регионе потушены.