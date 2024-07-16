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Ространснадзор начал проверку производителя упавшего в Подмосковье самолёта

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Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку завода — производителя упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet.
Ространснадзор начал проверку производителя упавшего в Подмосковье самолёта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили РИА Новости в Ространснадзоре.

«Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — говорится в сообщении.

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) приступили к расшифровке бортовых регистраторов разбившегося в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100.

Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.

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