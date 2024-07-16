Ространснадзор начал проверку производителя упавшего в Подмосковье самолёта

Управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта инициировало проверку завода — производителя упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet.

Об этом сообщили РИА Новости в Ространснадзоре.

«Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — говорится в сообщении.

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) приступили к расшифровке бортовых регистраторов разбившегося в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100.

Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.