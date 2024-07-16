Ространснадзор начал проверку производителя упавшего в Подмосковье самолёта
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Об этом сообщили РИА Новости в Ространснадзоре.
«Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — говорится в сообщении.
Ранее в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) приступили к расшифровке бортовых регистраторов разбившегося в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100.
Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.