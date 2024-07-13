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Тела погибших при крушении самолёта в Подмосковье доставлены в морг

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Тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 доставлены в морг для генетической экспертизы.
Тела погибших при крушении самолёта в Подмосковье доставлены в морг
  • РИА Новости

Об этом сообщил источник RT.

Уточняется, что генетическая экспертиза необходима из-за повреждений тел. Она пройдёт в одном из специализированных патологоанатомических отделений судебно-медицинского морга.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что бортовые самописцы разбившегося в Московской области лайнера найдены.

12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.

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