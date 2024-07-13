Тела погибших при крушении самолёта в Подмосковье доставлены в морг
- РИА Новости
Об этом сообщил источник RT.
Уточняется, что генетическая экспертиза необходима из-за повреждений тел. Она пройдёт в одном из специализированных патологоанатомических отделений судебно-медицинского морга.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что бортовые самописцы разбившегося в Московской области лайнера найдены.
12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.