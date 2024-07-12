Росавиация подтвердила обнаружение чёрных ящиков упавшего в Подмосковье самолёта
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Об этом сообщает ТАСС.
«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены чёрные ящики, так называемые бортовые самописцы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что оба чёрных ящика найдены на месте падения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.
12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.