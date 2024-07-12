РИА Новости: на месте падения самолёта в Подмосковье нашли чёрные ящики
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что состояние и прибора регистрации параметров полёта, и бортового речевого самописца удовлетворительное. Оба аппарата отправят на расшифровку в подмосковный НИИ.
Ранее стало известно о крушении самолёта в подмосковной Коломне. Согласно имеющейся информации, экипаж лайнера погиб, но при этом на земле пострадавших нет.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что специально сформированная комиссия из-за падения самолёта уже приступила к расследованию происшествия.