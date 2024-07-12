РИА Новости: на месте падения самолёта в Подмосковье нашли чёрные ящики

Оба чёрных ящика найдены на месте падения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что состояние и прибора регистрации параметров полёта, и бортового речевого самописца удовлетворительное. Оба аппарата отправят на расшифровку в подмосковный НИИ.

Ранее стало известно о крушении самолёта в подмосковной Коломне. Согласно имеющейся информации, экипаж лайнера погиб, но при этом на земле пострадавших нет.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что специально сформированная комиссия из-за падения самолёта уже приступила к расследованию происшествия.