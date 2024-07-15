МАК приступил к расшифровке чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье самолёта
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«На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета специалисты Комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолёта RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что бортовые самописцы разбившегося в Московской области лайнера найдены.
Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.