МАК приступил к расшифровке чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье самолёта

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) приступили к расшифровке бортовых регистраторов разбившегося в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100.

«На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета специалисты Комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолёта RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что бортовые самописцы разбившегося в Московской области лайнера найдены.

Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.