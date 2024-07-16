В Петербурге 249 млрд рублей потратили на развитие здравоохранения в 2023 году
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Результаты программы обсудили на совещании с губернатором Александром Бегловым и представителями горадминистрации, информирует АБН24 со ссылкой на официальный сайт Смольного.
Цели госпрограммы «Развитие здравоохранения в Санкт‑Петербурге» были выполнены на 99,3%.
В частности, были выделены средства на капремонт в 186 учреждениях здравоохранения. Также правительство предоставило помещения для трёх городских поликлиник.
Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщала, что в Щербинке возведут детско-взрослую поликлинику в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.