В Петербурге 249 млрд рублей потратили на развитие здравоохранения в 2023 году

В Санкт-Петербурге объём финансирования госпрограммы развития здравоохранения за 2023 год достиг 249 млрд рублей.

Результаты программы обсудили на совещании с губернатором Александром Бегловым и представителями горадминистрации, информирует АБН24 со ссылкой на официальный сайт Смольного.

Цели госпрограммы «Развитие здравоохранения в Санкт‑Петербурге» были выполнены на 99,3%.

В частности, были выделены средства на капремонт в 186 учреждениях здравоохранения. Также правительство предоставило помещения для трёх городских поликлиник.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщала, что в Щербинке возведут детско-взрослую поликлинику в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.